29 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили статью обозревателя CNN, согласно которой президент России дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны США.

Тимур Кондратьев, , 11:36 — REGNUM Заявление обозревателя CNN Стивена Коллинсона о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны Соединённых Штатов Америки, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 октября в социальной сети «ВКонтакте».

США и киевский режим Иван Шилов © ИА REGNUM

«Владимир Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на [территории бывш. УССР]. И вот, наконец, появились первые трещины», — отметил Коллинсон.

По мнению обозревателя, первым признаком ослабления поддержки Вашингтоном Киева стало письмо конгрессменов-демократов американскому президенту Джозефу Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта. Эксперт считает, что это «политическая катастрофа».

«Даже самый малейший намек на ослабление американской решимости может подбодрить Путина», — уверен аналитик.

Многие пользователи пришли к выводу, что возникновение трещин может указывать на общую потерю интереса к проблемам киевского режима со стороны верхушки США.

«Прошла любовь, завяли помидоры», — отметила Лейсан Р.

«Ну, вечно же кормить нацистов америкосы не обязаны», — указывает Олег М.

«Сначала там всё слиплось, а затем уже и треснулось», — подметил Олег Г.

«Их «семейные отношения» дали трещину, а виноват опять Путин?» — удивляется Светлана Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что обозреватель CNN демонстрирует предвзятое отношение к России, а ведь на самом деле Москва к этой ситуации вообще никакого отношения не имеет, и всё это протекает лишь в плоскости взаимоотношений между Киевом и Вашингтоном.

Петля помощи Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Россия ничего не дожидалась. Для киевского преступного режима это был закономерный итог», — пишет Владимир Д.

«Ничего Россия не дожидалась. Дипломатия всегда является главной в общении между государствами, а США самонадеянно и методично рушили дипломатические связи, давая дурной пример другим странам — своим подкаблучникам. Но рано или поздно разум должен был взять верх, и мы видим, как это начинает происходить», — написала Елена И.

Часть людей полагает, что Россия выбрала для себя стратегию долговременного сдерживания, для чего у неё есть всё необходимое.

«Россия и последние трещины увидит, мы никуда не торопимся. Свет, тепло и продукты у нас есть», — указывает Валя Я.

«Сейчас Зеленский ножками застучит! Ведь понятно даже не самому умному, что без западной «поддержки» киевского неонацистского режима ВСУ смогут только деревянными автоматами воевать», — считает Бронислав Т.

«Пока жирный похудеет, худой сдохнет. У американцев чёткий расчёт, и заканчивать они ничего не собираются. Такие события не каждый год бывают. Всё, что немцы собирали десятилетиями, теперь переезжает в Америку подальше от экономического хаоса. Поэтому конфликт [на территории бывш. УССР] выгоден США, и они его будут подогревать», — уверен Валера Ш.

Нашлись и те, кто считает, что вскоре конфликт на территории бывшей УССР приведёт к полному краху всей западной модели существования, а значит, гегемонии США придёт закономерный конец.

«Ещё немного терпения, и Россия падения западной гегемонии дождётся», — предрекает Тимур М.

Напомним, 29 октября обозреватель CNN Стивен Коллинсон написал в своей статье о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны Соединённых Штатов Америки.