Тимур Кондратьев, 29 октября 2022, 11:36 — REGNUM Заявление обозревателя CNN Стивена Коллинсона о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны Соединённых Штатов Америки, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 октября в социальной сети «ВКонтакте».
«Владимир Путин ждал и наблюдал в ожидании, когда же даст слабину удивительный консенсус Вашингтона, которого удалось добиться Джо Байдену для защиты всеми силами демократии на [территории бывш. УССР]. И вот, наконец, появились первые трещины», — отметил Коллинсон.
По мнению обозревателя, первым признаком ослабления поддержки Вашингтоном Киева стало письмо конгрессменов-демократов американскому президенту Джозефу Байдену с призывом к дипломатии с Москвой для прекращения конфликта. Эксперт считает, что это «политическая катастрофа».
«Даже самый малейший намек на ослабление американской решимости может подбодрить Путина», — уверен аналитик.
Многие пользователи пришли к выводу, что возникновение трещин может указывать на общую потерю интереса к проблемам киевского режима со стороны верхушки США.
«Прошла любовь, завяли помидоры», — отметила Лейсан Р.
«Ну, вечно же кормить нацистов америкосы не обязаны», — указывает Олег М.
«Сначала там всё слиплось, а затем уже и треснулось», — подметил Олег Г.
«Их «семейные отношения» дали трещину, а виноват опять Путин?» — удивляется Светлана Ф.
Некоторые комментаторы отмечают, что обозреватель CNN демонстрирует предвзятое отношение к России, а ведь на самом деле Москва к этой ситуации вообще никакого отношения не имеет, и всё это протекает лишь в плоскости взаимоотношений между Киевом и Вашингтоном.
«Россия ничего не дожидалась. Для киевского преступного режима это был закономерный итог», — пишет Владимир Д.
«Ничего Россия не дожидалась. Дипломатия всегда является главной в общении между государствами, а США самонадеянно и методично рушили дипломатические связи, давая дурной пример другим странам — своим подкаблучникам. Но рано или поздно разум должен был взять верх, и мы видим, как это начинает происходить», — написала Елена И.
Часть людей полагает, что Россия выбрала для себя стратегию долговременного сдерживания, для чего у неё есть всё необходимое.
«Россия и последние трещины увидит, мы никуда не торопимся. Свет, тепло и продукты у нас есть», — указывает Валя Я.
«Сейчас Зеленский ножками застучит! Ведь понятно даже не самому умному, что без западной «поддержки» киевского неонацистского режима ВСУ смогут только деревянными автоматами воевать», — считает Бронислав Т.
«Пока жирный похудеет, худой сдохнет. У американцев чёткий расчёт, и заканчивать они ничего не собираются. Такие события не каждый год бывают. Всё, что немцы собирали десятилетиями, теперь переезжает в Америку подальше от экономического хаоса. Поэтому конфликт [на территории бывш. УССР] выгоден США, и они его будут подогревать», — уверен Валера Ш.
Нашлись и те, кто считает, что вскоре конфликт на территории бывшей УССР приведёт к полному краху всей западной модели существования, а значит, гегемонии США придёт закономерный конец.
«Ещё немного терпения, и Россия падения западной гегемонии дождётся», — предрекает Тимур М.
Напомним, 29 октября обозреватель CNN Стивен Коллинсон написал в своей статье о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин дождался первых трещин в поддержке Киева со стороны Соединённых Штатов Америки.