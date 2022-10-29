Энергодар, Запорожская область, , 11:13 — REGNUM Российские военные отбили попытку высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС. Об этом 29 октября сообщили власти региона.

Запорожская АЭС (ЗАЭС) © ИА REGNUM

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Отмечается, что ВСУ понесли потери и отступили.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рого заявил, что в Энергодаре боевиками ВСУ предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС.

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