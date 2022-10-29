Энергодар, Запорожская область, 29 октября 2022, 11:13 — REGNUM Российские военные отбили попытку высадки десанта ВСУ в районе Запорожской АЭС. Об этом 29 октября сообщили власти региона.
Следите за развитием событий в трансляции: «Оборона под Херсоном, наступление под Донецком: все новости о СВО»
Отмечается, что ВСУ понесли потери и отступили.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рого заявил, что в Энергодаре боевиками ВСУ предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ предприняли попытку высадки десанта в районе Запорожской АЭС