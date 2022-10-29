Муйский район, Бурятия, , 11:13 — REGNUM В Муйском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в штольне. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Инструмент шахтера Александр Погожев © ИА REGNUM

Трагедия произошла ночью 27 октября на руднике «Ирокинда». По данным ведомства, проходчик по заданию мастера устанавливал крепления сопряжения ленты, бурил отверстия и вставлял в них анкера.

«При бурении очередного отверстия с кровли выработки произошло отслоение горной массы, которая обрушилась на работника и завалила его. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Дело открыто по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека». Сотрудники СКР осмотрели место происшествия, на предприятии изъята документация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Окинском районе Бурятии на золотоносном руднике погиб проходчик. Мужчина отравился угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ.

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