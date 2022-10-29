Муйский район, Бурятия, 29 октября, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Муйском районе Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего в штольне. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Александр Погожев ИА REGNUM Инструмент шахтера

Трагедия произошла ночью 27 октября на руднике «Ирокинда». По данным ведомства, проходчик по заданию мастера устанавливал крепления сопряжения ленты, бурил отверстия и вставлял в них анкера.

«При бурении очередного отверстия с кровли выработки произошло отслоение горной массы, которая обрушилась на работника и завалила его. В результате полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

Дело открыто по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее смерть человека». Сотрудники СКР осмотрели место происшествия, на предприятии изъята документация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Окинском районе Бурятии на золотоносном руднике погиб проходчик. Мужчина отравился угарным газом, оставшимся в штольне после проведения плановых работ.

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