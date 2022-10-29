Донецк, , 11:08 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую натовскими снарядами. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:45 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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