Вашингтон, , 11:03 — REGNUM Ряд американских конгрессменов от Республиканской партии выступил против внесения в американский оборонный бюджет положения, позволяющего США переводить доходы с конфискованного имущества жителей России киевскому режиму. Об этом 29 октября сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.

Конгресс США Иван Шилов (c) ИА REGNUM

«Республиканцы заявляют, что положение не было полностью проверено соответствующими комитетами», — говорится в публикации.

Также указывается, что сотрудники аппарата республиканцев рассказали, что сенаторы от партии высказываются за пересмотр этого пункта в юридических комитетах Сената США и палате представителей.

При это уточняется, что представитель республиканцев в комитете по финансовым услугам в палате представителей Лора Пиви отметила, что, хот ранее представители обеих партий США одобрили такое положение в качестве части своего проекта оборонного бюджет, имеется широкое сопротивление ему.

Кроме того, добавляется, что сотрудник аппарата Демпартии заявил изданию, что республиканцы своей блокировкой этого положения хотят начать с демократами какой-то политический торг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отправить в Киев системы ПВО, тяжёлое оружие, генераторы, а также тёплые одеяла и одежду попросил у стран Запада мэр города Виталий Кличко.