Вашингтон, 29 октября 2022, 11:03 — REGNUM Ряд американских конгрессменов от Республиканской партии выступил против внесения в американский оборонный бюджет положения, позволяющего США переводить доходы с конфискованного имущества жителей России киевскому режиму. Об этом 29 октября сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
«Республиканцы заявляют, что положение не было полностью проверено соответствующими комитетами», — говорится в публикации.
Также указывается, что сотрудники аппарата республиканцев рассказали, что сенаторы от партии высказываются за пересмотр этого пункта в юридических комитетах Сената США и палате представителей.
При это уточняется, что представитель республиканцев в комитете по финансовым услугам в палате представителей Лора Пиви отметила, что, хот ранее представители обеих партий США одобрили такое положение в качестве части своего проекта оборонного бюджет, имеется широкое сопротивление ему.
Кроме того, добавляется, что сотрудник аппарата Демпартии заявил изданию, что республиканцы своей блокировкой этого положения хотят начать с демократами какой-то политический торг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее отправить в Киев системы ПВО, тяжёлое оружие, генераторы, а также тёплые одеяла и одежду попросил у стран Запада мэр города Виталий Кличко.