Вашингтон, 29 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Ряд американских конгрессменов от Республиканской партии выступил против внесения в американский оборонный бюджет положения, позволяющего США переводить доходы с конфискованного имущества жителей России киевскому режиму. Об этом 29 октября сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

«Республиканцы заявляют, что положение не было полностью проверено соответствующими комитетами», — говорится в публикации.

Также указывается, что сотрудники аппарата республиканцев рассказали, что сенаторы от партии высказываются за пересмотр этого пункта в юридических комитетах Сената США и палате представителей.

При этом уточняется, что представитель республиканцев в комитете по финансовым услугам в палате представителей Лора Пиви отметила, что хоть ранее представители обеих партий США одобрили такое положение в качестве части своего проекта оборонного бюджета, имеется широкое сопротивление ему.

Кроме того, добавляется, что сотрудник аппарата Демпартии заявил изданию, что республиканцы своей блокировкой этого положения хотят начать с демократами какой-то политический торг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее отправить в Киев системы ПВО, тяжёлое оружие, генераторы, а также тёплые одеяла и одежду попросил у стран Запада мэр города Виталий Кличко.