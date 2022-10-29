WP: в Конгрессе выступили против конфискации доходов с активов РФ для Киева
Вашингтон, 29 октября, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Ряд американских конгрессменов от Республиканской партии выступил против внесения в американский оборонный бюджет положения, позволяющего США переводить доходы с конфискованного имущества жителей России киевскому режиму. Об этом 29 октября сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.
«Республиканцы заявляют, что положение не было полностью проверено соответствующими комитетами», — говорится в публикации.
Также указывается, что сотрудники аппарата республиканцев рассказали, что сенаторы от партии высказываются за пересмотр этого пункта в юридических комитетах Сената США и палате представителей.
При этом уточняется, что представитель республиканцев в комитете по финансовым услугам в палате представителей Лора Пиви отметила, что хоть ранее представители обеих партий США одобрили такое положение в качестве части своего проекта оборонного бюджета, имеется широкое сопротивление ему.
Кроме того, добавляется, что сотрудник аппарата Демпартии заявил изданию, что республиканцы своей блокировкой этого положения хотят начать с демократами какой-то политический торг.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее отправить в Киев системы ПВО, тяжёлое оружие, генераторы, а также тёплые одеяла и одежду попросил у стран Запада мэр города Виталий Кличко.