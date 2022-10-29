Томск, 29 октября, 2022, 11:02 — ИА Регнум. На улицы Томска 29 октября выведена спецтехника для расчистки дорог от первого снега. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Цитата из видео администрации Томска Дороги в Томске расчищают от снега

«С раннего утра дороги Томска расчищают от снега и посыпают противогололедными материалами 17 плужно-щеточных и 11 пескоразбрасывающих машин», — отметили в мэрии.

Особое внимание уделено путепроводам, развязкам, спускам, подъёмам и так далее. Кроме того, от снега и наледи очищают тротуары. Автомобилистам напомнили о необходимости установки зимних шин.

Добавим, что по данным синоптиков, мокрый снег ожидается и в ночь на 30 октября. Местами порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду, температура ночью — 4…-6 °С, днёем -1…+1 °С.