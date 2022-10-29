Магнитогорск, Челябинская область, 29 октября, 2022, 11:00 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области жителя Адыгеи ждёт суд за мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

Следователи установили причастность гражданина 1987 года рождения к обману жителей Московской области, Краснодарского края и Магнитогорска. Обвиняемый создавал в соцсетях аккаунты с информацией о якобы имеющемся у него тяжёлом заболевании и о сборе денег на приобретение дорогостоящих лекарств, перевязочных материалов и на лечение. Но фактически заболевания он не имел, а деньги тратил на свои нужды. Размер ущерба превысил 250 тыс. рублей.

Всего от него пострадали 19 человек. Сейчас он находится под стражей. Уголовное дело передано в Ленинский райсуд Магнитогорска.