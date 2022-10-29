Миасс, Челябинская область, 29 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Показ опытного образца электрогрузовика «Урал» с гибридной силовой установкой представлен на новом испытательном полигоне Уральского автомобильного завода. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Vitaly V. Kuzmin Продукция АО «Автомобильный завод «УРАЛ»

Первые образцы перспективной техники были представлены на новом испытательном полигоне. Открыл показ опытный образец электрогрузовика.

Перспективный грузовик «Урал» оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из работающего на сжиженном природном газе генератора, тяговых аккумуляторных батарей и тягового электродвигателя. На одном заряде батарей электрогрузовик может преодолеть 100 км. При необходимости батареи могут быть подзаряжены за счёт установленной на борту генераторной установки.

Главный конструктор по коммерческой технике Антон Акимов рассказал, что представленный образец стал первым из разрабатываемой линейки. Далее автозавод планирует представить образец полностью электрического грузового автомобиля без двигателя внутреннего сгорания. Запас хода нового образца будет повышен до 300 км.

В перспективе также разработка модели с водородными топливными элементами. Другими представленными образцами перспективной техники стали прототип беспилотного автомобиля и Арктический автобус, предназначенный для использования при температуре до минус 60 градусов.