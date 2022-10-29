29 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Артур Савин, , 11:37 — REGNUM Заявление официального представителя Генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Стефана Дюжаррика о том, что ООН призвала все стороны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы, а также для снятия остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 октября в социальной сети «ВКонтакте».

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы не недооцениваем трудности, но знаем, что их можно преодолеть», — считает Дюжаррик.

Многие пользователи посчитали такое заявление позорным для такой организации, как ООН, поскольку российская сторона уже заявляла, что вскрыла обман, устроенный странами Запада, в рамках этой зерновой сделки.

«Организация, обворовывающая народы, вот как на самом деле расшифровывается ООН», — указывает Лилия Ф.

«Не надо было нарушать продуктовую сделку и обманывать страны, в которые реально должно было прийти зерно!» — пишет Тимур М.

Некоторые комментаторы отмечают, что зерновая сделка была заключена для того, чтобы помогать бедствующим странам, включая те, которые испытывают продовольственный кризис на Африканском континенте. Вместо этого практически всё зерно уходило в страны Европы, что является критическим нарушением договорённостей.

«Ну уж коли ООН призвало, то, значит, быть-таки Африке без хлеба», — считает Олег Д.

«Мало в Европу зерна поступает, что ли? Те страны, которые реально нуждаются в этих поставках, всего 3% получили от общего числа. Три, Карл!» — написал Агафон Л.

Часть людей полагает, что подобные заявления представителей ООН в очередной раз доказывают, насколько зависима эта организация от позиции США и её союзников.

Клод Верлинд. Марионетки

«ООН так бы лучше к чему-нибудь нормальному призывала, а то вечно из них всё нужно вытягивать. А они себя ведут так, как скажет Запад», — подметил Тарас К.

«Просто врут и не краснеют! Всё зерно забирают себе, но при этом делают вид, что Россия срывает сделку», — написала Эльвира Ф.

«Они работают только на интересы Запада, но в этой ситуации они вообще решили прикрываться интересами бедных стран, хотя всё зерно присваивают себе», — указывает Антон В.

Ряд пользователей указывает на то, что продолжение зерновой сделки не представляется возможным, нам нужен новый договор с теми, кому мы можем доверять.

«Ни при каких условиях нельзя продолжать зерновую сделку с ООН и ЕС. Все продуктовые сделки России должны осуществляться в организации по типу БРИКС, между теми странами, которые реально нуждаются в продовольствии», — отметил Николай З.

Нашлись и те, кто призвал секретариат ООН с таким же рвением добиваться мира на территории бывшей УССР, призывать главаря киевского неонацистского режима прекратить убивать мирных жителей и требовать от стран Запада прекратить вмешиваться в чужой для них конфликт.

«Пускай ООН сначала сделают что-нибудь для того, чтобы поспособствовать урегулированию конфликта, а потом уже за зерновую сделку переживают», — призвала Диляра С.

«Что-то ООН так резко это заволновало, заинтересовало. Лучше бы они так конфликт решали», — пишет Фёдор Т.

Напомним, 29 октября РИА Новости опубликовало материал, согласно которому официальный представителя Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Стефан Дюжаррик заявил о том, что ООН призвала все стороны приложить максимальные усилия для продления черноморской зерновой инициативы, а также для снятия остающихся препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.