Луганск, , 10:49 — REGNUM После первого допроса боевики киевского террористического режима держали пленных военнослужащих Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР) в клетке на улице. Об этом 29 октября рассказал освобожденный из киевского плена фельдшер-санитар Александр Чупра.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы были как обезьяны. К нам подходили, могли плюнуть — что хотели делали. У нас же, опять-таки, глаза завязаны. И к нам «залетают» два-три человека и начинают очень жёстко избивать», — приводит его слова РИА Новости о том, как над ним и его товарищами издевались в военной комендатуре захваченного боевиками ВСУ Артёмовска в Донецкой Народной Республике (ДНР), куда их привезли для допроса.

При этом Чупра отметил, что киевские нацисты старались скрыть свои лица в ходе таких избиений, при которых они также пользовались дубинами.

«Нам просто повезло, что мы не истекли кровью. И обратно нас заматывали, у них была тема, что мы их видим», — добавил освобождённый боец НМ ЛНР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее первый замминистра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов сообщил, что российские подразделения на угледарском направлении в данный момент активно атакуют позиции вооружённых формирований нацистского режима Киева, в результате чего враг несёт колоссальные потери.