Шарыповский район, Красноярский край, 29 октября 2022, 10:48 — REGNUM Природоохранная прокуратура начала проверку информации о массовой гибели рыбы в Шарыповском районе Красноярского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным СМИ, тревогу забили местные жители, которые заметили большое количество мёртвой рыбы на поверхности водоёма возле Березовской ГРЭС.
«По результатам выездного обследования, анализа проектной и разрешительной документации будут установлены причины и условия, при которых произошла гибель водных биологических ресурсов», — рассказали в прокуратуре.
В случае выявления нарушений законодательства об охране водоёмов, как отмечается, будет принят комплекс мер реагирования.
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