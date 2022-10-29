Шарыповский район, Красноярский край, , 10:48 — REGNUM Природоохранная прокуратура начала проверку информации о массовой гибели рыбы в Шарыповском районе Красноярского края. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Мертвая рыба Ajale

По данным СМИ, тревогу забили местные жители, которые заметили большое количество мёртвой рыбы на поверхности водоёма возле Березовской ГРЭС.

«По результатам выездного обследования, анализа проектной и разрешительной документации будут установлены причины и условия, при которых произошла гибель водных биологических ресурсов», — рассказали в прокуратуре.

В случае выявления нарушений законодательства об охране водоёмов, как отмечается, будет принят комплекс мер реагирования.

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