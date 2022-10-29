Донецк, 29 октября, 2022, 10:47 — ИА Регнум. ВСУ продолжают обстрел Донецка, еще пять снарядов натовского калибра выпущено по Киевскому району города. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:30 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка.