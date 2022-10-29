Москва, 29 октября, 2022, 10:40 — ИА Регнум. В ноябре в России вступят в силу законы о новых возможностях для бизнеса, а также нормы, упрощающие передачу сведений о заемщиках — участниках специальной военной операции, имеющих право на кредитные каникулы, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Наши солдаты и офицеры обеспечивают безопасность страны и граждан, они должны быть уверены, что о них и их семьях позаботятся», — цитирует Володина телеграм-канал нижней палаты парламента.

Кроме того, в ноябре вступят в силу законы о дополнительных возможностях для малого и среднего предпринимательства: крупнейшие компании с государственным участием смогут реализовывать программы развития подрядчиков — субъектов малого и среднего бизнеса.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с ноября упрощается порядок подтверждения права на кредитные каникулы для мобилизованных и участников спецоперации — кредиторы смогут запросить эту информацию у ФНС, которая будет получать соответствующие данные у Минобороны.

Также инвесторы смогут подать заявление на принудительную конвертацию депозитарных расписок в российские акции до 11 ноября.