Мелитополь, 29 октября, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Группа боевиков — выходцев из Чечни, которые воевали на стороне киевского террористического режима, была уничтожена точечным ударом в Запорожье. Об этом 29 октября рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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«В Запорожье при нанесении точечного удара по военным объектам была уничтожена группа чеченских боевиков, выходцев из преступных террористических банд», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Рогов уточнил, что среди уничтоженных в Запорожье иностранных наёмников оказалось много граждан Польши и Грузии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о ходе проводимой в зоне спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР отдельной специальной операции «Возмездие» рассказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.