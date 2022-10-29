Калуга, , 11:03 — REGNUM 27 — 28 октября в Калуге прошёл педагогический форум «Наставник-2022». Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, 125 молодых педагогов из Калуги и области побывали в центре одарённых детей «Сокол», научились делать тематические подарки на мастер-классах по керамической мозаике, кинусайге, декупажу и декорированию, узнали об особенностях актёрской профессии.

В Калуге завершился форум «Наставник-2022» Пресс-служба Городской думы Калуги

Преподаватели театрального института имени Бориса Щукина провели с молодыми педагогами занятия по технике речи и актёрскому мастерству, рассказали о правильном дыхании, интонациях и пластике.

Участники на практике учились, как сделать школьные мероприятия увлекательными, интересными и ярко представлять их детям. Врачи Калужской областной больницы показали педагогам основные приемы оказания первой доврачебной помощи. Еще одним состязанием для команд стало прохождение туристической тропы. Вместе с молодыми учителями на маршрут вышли депутаты Городской думы.

На закрытии форума глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев поблагодарил участников и организаторов и пожелал им успехов.

«Молодые педагоги с пользой провели эти два дня, получили новые знания и навыки, пообщались, обменялись опытом. Уверен, что они будут творчески подходить к своей работе, найдут новые интересные формы и методы обучения и воспитания нашей замечательной молодёжи. Не сомневаюсь, что у них всё получится, а работа в школе принесёт радость и удовлетворение!», — подчеркнул глава Калуги.