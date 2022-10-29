Брюссель, , 10:35 — REGNUM Кристин Лагард — глава Европейского центрального банка — рассказывая о встречах с президентом РФ Владимиром Путиным, назвала его «невероятно информированным» о курсе дела человеком.

Кристин Лагард Brinacor

«Он знал свои документы вдоль и поперек… он не нуждался в том, чтобы его кто-то подготавливал заранее», — отметила Лагард в интервью радиостанции RTE. Она связала эти качества Путина с его работой в КГБ в прошлом.

Ранее бригадный Генерал ВВС США в отставке Блейн Холт согласился с предупреждением Путина о том, что миру предстоит самое тяжелое и опасное десятилетие со времен Второй мировой войны.