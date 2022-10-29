Баяндаевский район, , 10:33 — REGNUM В Иркутской области с начала 2022 года ликвидировано 48 несанкционированных свалок на общей площади 35,7 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Иркутская область. Свалка в лесу Любовь Аликина © ИА REGNUM

Объём накопленных отходов составил 198,4 тыс. кубометров. Работы велись в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды».

По словам главы минприроды Приангарья Светланы Трофимовой, большинство ликвидированных свалок находились на территории Баяндаевского района, откуда вывезли почти 63 тыс. кубометров мусора.

«Также работы проходили в Шелеховском, Заларинском, Иркутском, Зиминском районах, в городах Свирск и Шелехов. В ноябре подрядчик приступит к ликвидации свалки в Братском районе, а к началу декабря свалка объемом 8,5 тыс. куб. м. будет ликвидирована», — добавила министр.

До конца года власти планируют ликвидировать 59 несанкционированных свалок. На эти цели из бюджета региона выделено 121,5 млн руб.