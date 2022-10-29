Донецк, 29 октября, 2022, 10:31 — ИА Регнум. Российские подразделения на угледарском направлении в данный момент активно атакуют позиции вооружённых формирований нацистского режима Киева, в результате чего враг несёт колоссальные потери. Об этом 29 октября сообщил первый замминистра информации Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«На угледарском направлении наши подразделения активно атакуют позиции врага. С утра неожиданно для противника отработала и продолжает работать наша авиация: вертушки Ка-52 и штурмовики Су-25, а также Су-34. Кроме работы артиллерийских систем, активно применяются тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк». Противник несёт колоссальные потери, и это прекрасно», — написал он.

Также Безсонов уточнил для тех, кто будет писать ему, что он такими сообщениями якобы предупреждает врага, что тот узнал об этом раньше всех, когда на его позиции началась атака российских войск.

«Дай Бог сил нашей пехоте, меткости артиллерии, ловкости и удачи авиации!» — заключил первый замминистра информации ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что системы ПВО Севастополя с 04:30 мск отражали атаки дронов, все беспилотники были сбиты.