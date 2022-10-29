Луганск, , 10:31 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ потеряли до 50 человек, шесть бронетранспортеров и два беспилотника в ЛНР. Об этом 29 октября заявила Народная милиция ЛНР.

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«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; 6 бронетранспортёров; два БПЛА; 11 единиц специальной автомобильной техники», — отмечается в сообщении\.

Ранее Народная милиция ЛНР сообщила, что ВСУ накануне потеряли до 80 человек.