Донецк, , 10:27 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️10:09 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Куйбышевский, Киевский р-ны): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

За минувшие сутки ВСУ 91 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 324 боеприпаса.

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