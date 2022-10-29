Севастополь, , 10:24 — REGNUM Системы ПВО Севастополя с 04:30 мск отражали атаки дронов, все беспилотники были сбиты. Об этом 29 октября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Бухта Севастополя Александр Полегенько © ИА REGNUM

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По его словам, военные, по предварительным данным, уничтожили также в акватории надводный беспилотник. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что во время атаки дронов недалеко от Севастополя в нейтральном воздушном пространстве находился беспилотник-разведчик США.

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