Севастополь, 29 октября, 2022, 10:24 — ИА Регнум. Системы ПВО Севастополя с 04:30 мск отражали атаки дронов, все беспилотники были сбиты. Об этом 29 октября сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Бухта Севастополя

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По его словам, военные, по предварительным данным, уничтожили также в акватории надводный беспилотник. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее сообщалось, что во время атаки дронов недалеко от Севастополя в нейтральном воздушном пространстве находился беспилотник-разведчик США.