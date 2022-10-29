Вашингтон, , 10:23 — REGNUM Выручка американской компании Intel в третьем квартале 2022 года упала на 20% в годовом исчислении. Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на финансовый отчёт компании.

Intel JiahuiH

По итогам третьего квартала 2022 года выручка Intel составила $15,3 млрд. Годом ранее в компании отчитывались о квартальной выручке в $19,2 млрд. Чистая прибыль в третьем квартале текущего года составила $1 млрд, что на 85% меньше результатов за аналогичный период 2021 года.

Основным источником дохода компании остаётся бизнес группы клиентских вычислений, который включает продажи чипов для персональных компьютеров. Доходы этого подразделения снизились на 17% в сравнении с предыдущим годом, что объясняется падением спрос на персональные компьютеры.

В Intel ожидают дальнейшего падения выручки в последнем квартале текущего года. Падение выручки объясняется масштабным наращиванием производственных мощностей по выпуску микросхем. На фоне падения выручки в Intel заявили о сокращении планируемых расходов на $3 млрд в 2023 году и до $10 млрд к 2025 году.

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