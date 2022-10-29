МВД объявило блогера Каца* в федеральный розыск
*Каца — запрещённая в России организация
Москва,
29 октября 2022, 10:11 — REGNUM В федеральный розыск объявлен блогер Максим Кац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Это 29 октября следует из базы данных разыскиваемых лиц МВД России.
Отмечается, что блогер «разыскивается по статье УК РФ», при этом не уточняется по какой именно статье его разыскивают.
Отметим, Максим Кац работал с ранее осужденным за хищение имущества государственного предприятия «Кировлес» блогером Алексеем Навальным, а после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР покинул российскую территорию.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.