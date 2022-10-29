* Каца — запрещённая в России организация

Москва, , 10:11 — REGNUM В федеральный розыск объявлен блогер Максим Кац (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Это 29 октября следует из базы данных разыскиваемых лиц МВД России.

Отмечается, что блогер «разыскивается по статье УК РФ», при этом не уточняется по какой именно статье его разыскивают.

Отметим, Максим Кац работал с ранее осужденным за хищение имущества государственного предприятия «Кировлес» блогером Алексеем Навальным, а после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР покинул российскую территорию.