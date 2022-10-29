Рубцовск, Алтайский край, 29 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. В Алтайском крае 50-летнюю жительницу Рубцовска признали виновной в причинении смерти по неосторожности своему внуку. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным следствия, 30 апреля 2022 года женщина находись с внуками на садовом участке. В какой-то момент она отвлеклась, оставив детей одних.

«Оказавшись без контроля и помощи со стороны бабушки, полуторогодовалый внук подошёл к металлическому баку с водой, вкопанному в землю, и упал в него. В результате падения в воду ребёнок захлебнулся», — отметили в ведомстве.

В ходе расследования обвиняемая признала свою вину и раскаялась в произошедшем. По итогам слушаний суд назначил ей наказание в виде исправительных работ.

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