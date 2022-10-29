Симферополь, , 10:07 — REGNUM Атака на бухту Севастополя продолжается пять часов, российский вертолет уничтожил подводный дрон ВСУ. Корабли Черноморского флота отбивают атаку беспилотных летательных аппаратов в акватории Севастопольской бухты, объекты в городе не поражены, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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С утра 29 октября жители Севастополя сообщают о взрывах со стороны моря. По данным Readovka, да сих пор в городе раздаются залпы с интервалом 10−15 минут. Известно, что в районе бухты Омега вертолет уничтожил подводный дрон.

Рейд через Севастопольскую бухту временно перекрыт.

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk замечен недалеко от Севастополя. По данным Flightradar24, БПЛА кружит в нейтральном воздушном пространстве над Чёрным морем.

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