Севастополь, , 10:03 — REGNUM Подводная цель была уничтожена российским вертолётом напротив бухты Омега в Севастополе. Об этом 29 октября сообщает издание «ukraina.ru» в своём телеграм-канале.

Вертолёт Ми-28 Mil.ru

«В Севастополе вертолёт уничтожил подводную цель напротив бухты Омега. Подводный объект преследовал боевой корабль, вертолёт дважды пускал (по объекту. — Прим. ред.) ракеты и поливал (его) из пулемёта», — говорится в сообщении.

Также указывается, что после этого подводный объект остановился и был добит из пулемёта, и добавляется, что российские военные чётко сработали во время этого инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рейд в Севастополе временно перекрыт, через бухту пока не ходят паромы и катера.