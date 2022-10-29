29 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили случай на кипрском футбольном стадионе, где сотрудникам пришлось разорвать антироссийский плакат болельщиков с территории бывшей УССР.

Светлана Рыбина, , 10:37 — REGNUM Видеозапись со стадиона в кипрской Ларнаке, где проходил выездной футбольный матч киевского «Динамо» против местного АЕКа в рамках группового этапа Лиги Европы, во время которого стюарды вынуждены были забрать и порвать плакат с лозунгом антироссийского содержания, несмотря на упорное сопротивление и крики женщины с территории бывшей УССР, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 29 октября в социальной сети «ВКонтакте».

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Причиной такой реакции сотрудников стадиона на антироссийский плакат послужила не любовь к России-матушке и работа в интересах Кремля, а регламент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которому на матчах еврокубков строго запрещено публичное выражение и демонстрация политических лозунгов.

«Такие стюарды должны быть награждены, за дружбу народов! Спорт — не место для политики!» — пишет Ирина П.

Многие пользователи обратились к жителям с территории бывшей УССР, чтобы они уже наконец перестали позориться, потому что российским гражданам приходится испытывать за свой братский народ испанский стыд.

«[Жители с территории бывш. УССР], перестаньте настраивать иностранцев с Запада против русских и рассказывать им брехню про русских. Имейте хотя бы немножко совести», — призывает Антон К.

«Даже мне уже, русской, стыдно за их поведение. Ну зачем так самим себя позорить? Я не понимаю. Уже, наверное, только слепой, глухой и тупой не понял в Европе, что из себя представляют [жители территории бывш. УССР]. Уже сами довели до того, что русским начинают сочувствовать и понимать, что к чему!» — отметила Anastasia T.

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Некоторые комментаторы отмечают, что жители территории бывшей УССР ведут себя в Европе самым неадекватным образом, что не только не помогает киевскому режиму вести войну против России, но даже, наоборот, заставляет европейцев задуматься о том, что русские не так уж неправы в том, что они делают.

«Даже кипрского стюарда москалём назвали. Это уже шизофрения какая-то», — считает Александр А.

«Теперь везде [жителей территории бывш. УССР] не любят. Кто-то говорит, что это рука Кремля, кто-то говорит, что это нога, а кто-то смотрит на вещи незамутнённым взглядом и видит, что бандеровцы воспитывают в окружающих к себе ненависть», — пишет Rurik V.

Нашлись и те, кто считает, что только Россия сможет по-настоящему принять жителей территории бывшей УССР, а вот на Западе к ним вскоре начнут относиться с невероятной ненавистью.

«Вся мякотка в том, что Россия-то к народу [на территории бывш. УССР] отлично относится. Более того, нас многое связывает, судя по историческим фактам. Мы один народ. И [территория бывш. УССР] — это часть русской земли. Так что непонятно, чего они там добиваются. Их Запад никогда не полюбит», — указывает Валерия Б.

Напомним, 29 октября в социальных сетях появилась видеозапись со стадиона в кипрской Ларнаке, где проходил выездной футбольный матч киевского «Динамо» против местного АЕКа в рамках группового этапа Лиги Европы, во время которого стюарды вынуждены были забрать и порвать плакат с лозунгом антироссийского содержания, несмотря на упорное сопротивление и крики женщины с территории бывшей УССР.