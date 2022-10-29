Мелитополь, 29 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. В Энергодаре боевиками ВСУ предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС. Об этом 29 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

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«Сегодня ранним утром, по словам очевидцев, в Энергодаре боевиками Зеленского была предпринята попытка высадки десанта в районе Запорожской АЭС», — отметил он.

«Подробности позже», — добавил Рогов.

Ранее он сообщил, что, «стремясь парализовать работу Запорожской АЭС, они [ВСУ] начали распространять угрозы в адрес сотрудников атомной станции, запугивая их тюрьмой и расправой».

Также Рогов уточнил, что представители киевского режима угрожают сотрудникам ЗАЭС тем, что когда они якобы возьмут АЭС под контроль, все сотрудники будут подвергнуты ими репрессиям.