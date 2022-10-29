Красноярск, 29 октября 2022, 10:00 — REGNUM В Красноярский край начали возвращать отцов троих детей, призванных ранее в рамках частичной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Соответствующее решение было принято губернатором Александром Уссом.
«Главам территорий было поручено уточнить данные о многодетных отцах и провести заседания призывных комиссий, на которых принять решение о демобилизации», — отметили в правительстве.
Документы всех красноярцев с тремя детьми направлены в места подготовки. Командиры частей должны подготовить приказ об их демобилизации. К настоящему времени домой вернулись уже несколько человек.
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