Красноярск, 29 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Красноярский край начали возвращать отцов троих детей, призванных ранее в рамках частичной мобилизации. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Администрация Костромской области Мобилизованные

Соответствующее решение было принято губернатором Александром Уссом.

«Главам территорий было поручено уточнить данные о многодетных отцах и провести заседания призывных комиссий, на которых принять решение о демобилизации», — отметили в правительстве.

Документы всех красноярцев с тремя детьми направлены в места подготовки. Командиры частей должны подготовить приказ об их демобилизации. К настоящему времени домой вернулись уже несколько человек.