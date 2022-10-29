Донецк, 29 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. За минувшие сутки ВСУ 91 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 324 боеприпаса. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«За истекшие сутки представительство сообщало о 91 факте ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник применял — РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. На ясиноватском — артиллерию 152 и 122 мм, танки. На горловском — РСЗО «Град», артиллерию 155 и 152 мм. Выпустив 324 единицы различных боеприпасов», — отмечается в сообщении.

Под огнем оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка, Донецк, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватая, Минеральное и Макеевка.