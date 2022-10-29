Севастополь, 29 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Рейд в Севастополе временно перекрыт, через бухту пока не ходят паромы и катера. Об этом 29 октября сообщает севастопольская администрация в своём телеграм-канале.

Александр Полегенько ИА REGNUM Бухта Севастополя

«Временно перекрыт рейд — паромы и катера не ходят», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для сообщения с северной стороной города были задействованы автобусы.

Как передавало ИА REGNUM, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что атаку беспилотников отбивают корабли Черноморского флота в Севастопольской бухте.