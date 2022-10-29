Донецк, 29 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Минеральное в ДНР. Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:35 — н.п. Авдеевка — н.п. Минеральное: выпущено 4 снаряда калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Докучаевску и Донецку девять снарядов.