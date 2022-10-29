Вашингтон, , 09:50 — REGNUM В своей новой военной стратегии Соединённые Штаты признали Россию «острой ядерной угрозой», а Китай — долгосрочным «наступающим вызовом». Об этом говорится в опубликованной 28 октября статье американского журнала Time.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что 27 октября администрация президента США Джо Байдена опубликовала новую американскую стратегию обороны, согласно которой Вооружённые силы страны приводятся в состояние готовности к холодной войне с Китаем и Россией.

Также указывается, что впервые в истории в стратегии подробно описывается план по противодействию двум равным ядерным противникам, заключающийся в многолетнем наращивании современного оружия, укреплении сотрудничества США с союзниками и проведения полной ревизии американского ядерного арсенала.

«80-страничный документ станет дорожной картой администрации в обеспечении глобальной безопасности в предстоящие десятилетия. Стратегия ясно даёт понять, что США предстоит столкнуться с двумя сильными, но очень разными противниками. Так, Китай описывается в документе как долгосрочный «наступающий вызов», усиливающий своё влияние в Тихоокеанском регионе, в то время как Россия рассматривается как немедленная «острая угроза» на фоне текущего конфликта с [Киевом] и постоянных угроз ядерным ударом», — говорится в публикации (цитата по ИноСМИ).

При этом автор материала считает, что такая новая военная стратегия США является противоречащей предвыборным обещаниям Байдена, который тогда говорил об уменьшении роли ядерного оружия в американской стратегии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что за эволюцией доктринальных документов западных стран и в первую очередь — США, следит Россия, которая обеспокоена их размытым языком и увеличением в них числа сценариев применения ядерного оружия.