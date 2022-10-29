Вашингтон, 29 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В своей новой военной стратегии Соединённые Штаты признали Россию «острой ядерной угрозой», а Китай — долгосрочным «наступающим вызовом». Об этом говорится в опубликованной 28 октября статье американского журнала Time.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Отмечается, что 27 октября администрация президента США Джо Байдена опубликовала новую американскую стратегию обороны, согласно которой вооружённые силы страны приводятся в состояние готовности к холодной войне с Китаем и Россией.

Также указывается, что впервые в истории в стратегии подробно описывается план по противодействию двум равным ядерным противникам, заключающийся в многолетнем наращивании количества современного оружия, укреплении сотрудничества США с союзниками и проведении полной ревизии американского ядерного арсенала.

«80-страничный документ станет дорожной картой администрации в обеспечении глобальной безопасности в предстоящие десятилетия. Стратегия ясно даёт понять, что США предстоит столкнуться с двумя сильными, но очень разными противниками. Так, Китай описывается в документе как долгосрочный «наступающий вызов», усиливающий своё влияние в Тихоокеанском регионе, в то время как Россия рассматривается как немедленная «острая угроза» на фоне текущего конфликта с [Киевом] и постоянных угроз ядерным ударом», — говорится в публикации (цитата по ИноСМИ).

При этом автор материала считает, что такая новая военная стратегия США является противоречащей предвыборным обещаниям Байдена, который тогда говорил об уменьшении роли ядерного оружия в американской стратегии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что за эволюцией доктринальных документов западных стран, и в первую очередь — США, следит Россия, которая обеспокоена их размытым языком и увеличением в них числа сценариев применения ядерного оружия.