Донецк, , 09:50 — REGNUM ВСУ обстреляли Ясиноватую из «Градов». Об этом 29 октября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Знак на пути в Ясиноватую Александр Погожев © ИА REGNUM

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Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️09:27 — н.п. Орловка — н.п. Ясиноватая: выпущено 6 ракет из БМ-21 «Град», — отмечается в сообщении.

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