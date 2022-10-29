Москва, 29 октября, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Гарик Мартиросян и Ксения Бородина вернутся к роли ведущих в новых шоу телеканала ТНТ. Об этом 28 октября сообщил в своём телеграм-канале журналист Василий Конов.

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Он опубликовал две фотографии с презентации проектов компании. Автор канала предположил, что Бородина будет вести женское шоу в духе «Прожекторперисхилтон», а Мартиросян займётся неким музыкальным проектом.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что на презентации ТНТ Надежда Бабкина выступила совместно с Тимуром Батрутдиновым. певица и комик исполнили дуэтом композицию на мотив песни «Москва златоглавая».