Берлин, , 09:39 — REGNUM Немецкий автомобильный концерн Volkswagen AG планирует полностью отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания под маркой Volkswagen в Европе не позднее 2033 года, заявил глава бренда Томас Шефер. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Volkswagen

Ранее в компании планировали прекратить продажу автомобилей с ДВС в Европе не позднее 2035 года. Шефер рассказал, что компания нарастила усилия по переходу к электрическому транспорту.

К 2026 году под маркой Volkswagen должно выйти 10 новых моделей электрических авто. Самой массовой из этой линейки должна стать модель начального уровня стоимостью около $25 тыс.

Volkswagen вышла на рынок электрических автомобилей только в 2020 году. Первым серийным полностью электрическим авто бренда стала модель Volkswagen ID.3.

Компании пришлось задержать поставки этих автомобилей из-за проблем с программным обеспечением. Однако к осени 2020 года эта модель стала самым популярным электромобилем в Европе.

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