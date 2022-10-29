В апреле в Санкт-Петербурге 15-летняя школьница попала в реанимацию. Родители рассказали, что ночью дочь вела себя странно: то веселилась, то злилась без видимых причин. Выяснилось, что за несколько часов до этого она курила вейп. В больнице у школьницы диагностировали подозрение на острое ингаляционное отравление неизвестным психотропным веществом.

Сергей Коньков/ТАСС

Отравления вейпом диагностируются по всей России. Особенно много их было в 2023 году. Так, в феврале трое школьников отравились в Абакане в Хакасии, подростков госпитализировали. В том же месяце восьмиклассник в Калининграде сделал один вдох через электронное устройство и потерял сознание. В апреле в Туле школьница взяла электронную сигарету у одноклассницы, «подымила» — девочку госпитализировали с судорогами и обмороком.

В мае в Саратовской области семиклассник разбил флакон с жидкостью для электронной сигареты, рядом стоящие школьники надышались парами. Семерых подростков доставили в больницу.

Вопиющий случай произошёл в мае в Нижневартовске: в больницу поступил двухлетний мальчик. Он был в тяжелом состоянии с симптомами острого токсического отравления. Оказалось, что родители оставили без присмотра вейп — малыш до него дотянулся. К счастью, ребёнка удалось спасти.

А в конце октября 22-летняя петрозаводчанка отмечала день рождения своего ребенка — пила вино и курила вейп. На следующий день девушке стало плохо, вечером она впала в кому, а через несколько дней умерла. В заключении патологоанатомов указано, что к смерти привело отравление жидкостью для вейпа.

На всех парах

Вейп — неофициальное название устройств для «парения», как и электронные сигареты. Полностью они называются электронные системы доставки никотина (ЭСДН). В них используются картриджи с никотинсодержащей или безникотиновой жидкостью — в процессе курения жидкость нагревается, а курящий человек вдыхает пары.

При этом для многих курильщиков важен вкус вдыхаемого аэрозоля. Ассортимент очень широк: от классических фруктовых и ягодных ароматов до комбинаций печенья с маслом или хвои и мёда.

Вейпы быстро стали популярны в качестве альтернативы «обычным» сигаретам. К плюсам относят отсутствие неприятного «табачного» запаха от курильщика, лёгкое использование — «взял и дыми», к тому же они не очень дороги. При этом о минусах обычно не говорят. В апреле 2024 года владелец табачного консалтингового агентства Fedotov Group Евгений Федотов оценивал количество российских потребителей электронных сигарет цифрой в 3,5–4 миллиона человек.

В мае 2024 года появилась информация, что правительство России планирует запретить ароматизированные жидкости для электронных сигарет, чтобы «сократить потребление и распространение никотинсодержащей продукции среди населения». Если разработанный Минздравом проект будет принят, в России запретят выпуск в оборот «веществ, направленных на повышение привлекательности» вейпов.

Рабочая группа, подготовившая инициативу, внесла в список запрещённых веществ пищевые добавки, БАДы, пищевые ароматизаторы и вкусоароматические химические вещества, природные и синтетические сахара, лекарственные средства и экстракты лекарственных растений, а также «вещества и красители, разрешенные к использованию в парфюмерно-косметической продукции».

Кроме того, под запрет могут попасть «добавки, усиливающие никотиновую зависимость», а именно производные никотина, алкалоиды табака, органические кислоты, этиловый спирт, какао-бобы, лакрица, аммоний, аммиак и вещества, содержащие в структуре бета-карболин.

Фактически в продаже должны остаться только жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%). Авторы проекта уверены, что запрет ароматизаторов поможет снизить популярность вейпов среди молодёжи, для которой вкус жидкости — один из главных факторов при покупке устройств для «парения».

Запреты и ограничения

В декабре 2022 года в России начался новый этап внедрения маркировки на табачном рынке, запрещающий в целях борьбы с некачественной продукцией и контрафактом оборот немаркированных вейпов, жидкостей для них и одноразовых электронных сигарет.

А в апреле 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Новая мера также ограничила рекламу устройств, применение на их цену скидок, торговлю ЭСДН на ярмарках, выставках, дистанционным способом продажи или с использованием автоматов.

Также с 1 января 2024 года значительно вырос акциз на никотиновые жидкости — с 20 рублей за 1 мл до 42 рублей. Как отмечал заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, подобный «своего рода запретительный» размер акциза способствует не только дополнительным доходам бюджета — ожидается, что он пополнит государственную казну на сумму порядка 10 миллиардов рублей, но и будет способствовать снижению потребления вейпов.

Коварный вейп

Многие люди, в том числе благодаря усилиям маркетологов, до сих пор верят, что «электронные сигареты» менее вредны, чем обычные. Специалисты Всемирной организации здравоохранения в этом сомневаются, но подчёркивают, что долгосрочные последствия парения для здоровья до конца не изучены.

В свою очередь российские специалисты утверждают, что «безвредность» ароматизаторов для электронных сигарет и самих устройств — миф, созданный для популяризации соответствующей продукции. Такого мнения, в частности, придерживается врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев.

Он рассказал ИА Регнум, что приятные вкусовые ощущения, которые вызывают ароматизаторы из вейпов, «подсаживают» на курение подростков и даже детей, вызывая у них психологическую зависимость. Помимо вредной роли маскировки никотина, эти ингредиенты сами по себе могут быть опасны для организма — многие из них должным образом не изучены.

Решение о запрете ароматизаторов выглядит логичным — борьба с потреблением табака и никотина является одним из направлений национального проекта «Демография».

Тем не менее возможный запрет вызывает ряд вопросов, в первую очередь от участников рынка. Они заявляют, что решение приведёт к массовому оттоку клиентов и деградации индустрии.

А эксперт табачной отрасли Вадим Желнин в разговоре с ИА Регнум предположил, что запрещёнными жидкостями наверняка начнут торговать нелегально. Так происходит в случае повышения акцизов и подорожания никотинсодержащей продукции — люди начинают покупать контрафакт.

По мнению Желнина, есть вероятность, что заядлые курильщики и молодёжь с её протестным духом будут искать обходные пути и контрафактные товары, качество которых вообще никак контролироваться не будет.

В случае с традиционными сигаретами, напоминает эксперт, перекрыть каналы поставки нелегального табака в Россию и победить контрафакт практически невозможно. Поэтому, вероятно, предлагаемая инициатива в будущем должна быть дополнена другими мерами, чтобы не просто запретить ароматизаторы, а подтолкнуть людей к отказу от «парения».