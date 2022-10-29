Рига, , 09:38 — REGNUM В данный момент в Латвии наблюдается рост уровня более серьезных, чем мелкое воровство, преступлений, совершённых несовершеннолетними. Об этом 28 октября сообщил портал jauns. lv.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации источника, на фоне этого также участились случаи насилия среди несовершеннолетних., Так, к примеру, в Лиепае в сентябре студентка техникума напала с ножом на преподавателя учебного заведения и нанесла ему тяжёлые ранения.

Также указывается, что в среднем за год дети до 18 лет в Латвии совершают 500 правонарушений, при это в первой половине 2022 года несовершеннолетними было совершено 57 краж в мелких размерах и 34 более серьезных преступлений. Также были зарегистрированы 24 случая порчи имущества и 15 грабежей.

При этом отмечается, что, по данным интернет-сервиса Numbeo, в 2021 году Латвия заняла 91-е место в мире по индексу преступности, Литва — 102-е и Эстония — 126-е.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным Латвии следует вести только после увеличения численности войск НАТО на территории прибалтийской республики.