Рига, 29 октября, 2022, 09:38 — ИА Регнум. В данный момент в Латвии наблюдается рост уровня более серьезных, чем мелкое воровство, преступлений, совершённых несовершеннолетними. Об этом 28 октября сообщил портал jauns. lv.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

По информации источника, на фоне этого также участились случаи насилия среди несовершеннолетних. Так, к примеру, в Лиепае в сентябре студентка техникума напала с ножом на преподавателя учебного заведения и нанесла ему тяжёлые ранения.

Также указывается, что в среднем за год дети до 18 лет в Латвии совершают 500 правонарушений, при этом в первой половине 2022 года несовершеннолетними было совершено 57 краж в мелких размерах и 34 более серьезных преступления. Также было зарегистрировано 24 случая порчи имущества и 15 грабежей.

При этом отмечается, что, по данным интернет-сервиса Numbeo, в 2021 году Латвия заняла 91-е место в мире по индексу преступности, Литва — 102-е и Эстония — 126-е.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что диалог с президентом России Владимиром Путиным Латвии следует вести только после увеличения численности войск НАТО на территории прибалтийской республики.