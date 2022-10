Вашингтон, , 09:37 — REGNUM В Сеть выложили короткометражный фильм Resident Evil: Resurrection, в котором снялись актёры, озвучившие оригинальную игру Resident Evil. Видео было опубликовано 29 октября на портале MasGamers.

Логотип игры Resident Evil (c) компания Capcom

По сюжету короткометражки, Крис Рэдфилд вновь объединяется с Барри Бёртоном, чтобы решить проблему, которая имеет отношение к прошлому персонажей. В создании фильма приняли участие актёры Чарли Краславски (Редфилд), Грег Смит (Бёртон), а также Эрик Пириус, озвучивший в игре антагониста Альберта Вескера.

Напомним, первая игра серии Resident Evil вышла 22 марта 1996 года. Её разработкой занималась японская компания Capcom.

