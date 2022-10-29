Вашингтон, 29 октября 2022, 09:37 — REGNUM В Сеть выложили короткометражный фильм Resident Evil: Resurrection, в котором снялись актёры, озвучившие оригинальную игру Resident Evil. Видео было опубликовано 29 октября на портале MasGamers.

Логотип игры Resident Evil
Логотип игры Resident Evil
(c) компания Capcom

По сюжету короткометражки, Крис Рэдфилд вновь объединяется с Барри Бёртоном, чтобы решить проблему, которая имеет отношение к прошлому персонажей. В создании фильма приняли участие актёры Чарли Краславски (Редфилд), Грег Смит (Бёртон), а также Эрик Пириус, озвучивший в игре антагониста Альберта Вескера.

Напомним, первая игра серии Resident Evil вышла 22 марта 1996 года. Её разработкой занималась японская компания Capcom.

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