Москва, , 09:34 — REGNUM Законопроект об увольнении работающих в госучреждениях деятелей культуры за высказывания против официальной позиции России, в том числе за критику специальной военной операции, разработали депутаты Госдумы от СРЗП. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 октября, об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Гусев (СРЗП).

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ряд деятелей культуры получают государственные деньги — зарплаты или граниты, рассуждает парламентарий. Это, по его мнению, дает государству право отказывать в работе для таких певцов, актеров, артистов, музейных работников.

«Мы хотим это законодательно закрепить», — сказал Гусев.

Ряд известных исполнителей и актеров покинули Россию на фоне специальной военной операции и последовавших за этим антироссийских санкций.

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