Киев, , 09:30 — REGNUM Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад снабдить жителей одеялами и генераторами в преддверии зимы.

Виталий Кличко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«[Жители б. УССР] замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их», — отметил он интервью Telegraph.

По его словам, киевские власти готовятся к «худшему сценарию».

Издание при этом указывает на то, что жители Киева настороженно относятся к его обещаниям.