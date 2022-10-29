Киев, 29 октября, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко призвал Запад снабдить жителей одеялами и генераторами в преддверии зимы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Виталий Кличко

Следите за развитием событий в трансляции: «Оборона под Херсоном, наступление под Донецком: все новости о СВО»

«[Жители б. УССР] замерзнут насмерть этой зимой, если Запад в срочном порядке не отправит одеяла и генераторы, чтобы согреть их», — отметил он интервью Telegraph.

По его словам, киевские власти готовятся к «худшему сценарию».

Издание при этом указывает на то, что жители Киева настороженно относятся к его обещаниям.