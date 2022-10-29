Москва, 29 октября, 2022, 09:28 — ИА Регнум. Сообщения о том, что Саудовская Аравия готова присоединиться к объединению стран БРИКС (Бразилия, Россия, Китай, Индия и ЮАР) после решения Эр-Рияда о сокращении нефтедобычи в рамках ОПЕК+, ещё более осложнили отношения саудовских властей с Вашингтоном. Об этом 29 октября написал российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

ParisSeptembre2014 Алексей Пушков

Также он указал, что президент США Джо Байден пригрозил Эр-Рияду «последствиями» такого решения, и потому в данный момент Вашингтон решает, как ему отвечать на растущую внешнеполитическую автономию Саудовской Аравии, которая до этого была ближайшими союзником США на Ближнем Востоке.

При этом Пушков уточнил, что ситуация осложняется для американских властей тем, что Эр-Рияд чувствует себя в этой ситуации весьма уверенно из-за высоких нефтяных цен, которые способствуют профициту бюджета Саудовской Аравии и её способности запускать новые крупные инвестиционные проекты.

При этом сенатор отметил, что Саудовская Аравия показывает наиболее высокие темпы экономического роста среди стран «Большой двадцатки», а потому бизнесмены из США, на фоне появившихся в арабской стране возможностей, едва ли поддержат стремление Вашингтона как-то наказать садовские власти.

Также он напомнил, что ранее журнал Fortune сообщил, что пока власти США обвиняют Саудовскую Аравию в помощи России для финансирования спецоперации ВС РФ на территории б. УССР, занимающиеся теперь бизнесом члены предыдущей американской администрации собираются в Эр-Рияде.

«Среди них — бывший министр финансов Мнухин и зять Трампа Кушнер. Ухудшающиеся перспективы глобальной экономики делают Саудовскую Аравию и ее мощные инвестиционные фонды ещё более привлекательной для крупных американских компаний. Таким образом, единый фронт против политики Эр-Рияда в США никак не выстраивается», — заключил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября стало известно, что США выделят Пакистану дополнительные $30 млн в качестве помощи в ликвидации последствий разрушительного наводнения в стране