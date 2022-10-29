Москва, , 09:19 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин настаивает на расследовании ООН о причастности США к появлению коронавируса, Вашингтон обязан компенсировать издержки последствий.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса. США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что учёные разных стран нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19.

Кроме того, по словам парламентария, под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус.

От COVID-19 по всему миру умерли более 6,5 млн человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, авторы исследования, опубликованного в «Ланцете», отмечают, что независимым исследователям не удалось провести расследования в американских лабораториях, занимающихся манипуляциями с вирусами. Более того, национальные институты здравоохранения США препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований.

Между тем В России обнаружили два новых варианта коронавируса, в том числе подвид штамма «омикрон» — «цербер».

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